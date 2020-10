Notícia Record: Rúben Vinagre cedido ao Olympiacos com opção de 25 milhões

Rúben Vinagre vai ser reforço do Olympiacos de Pedro Martins, segundo apurou Record. O jovem lateral-esquerdo português, de 21 anos, ruma à Grécia cedido pelo Wolverhampton, num acordo que prevê uma opção de compra de 25 milhões de euros.





Apontado ao FC Porto neste defeso, rumor que o nosso jornal desmentiu em tempo oportuno, Rúben Vinagre vai efetivamente acabar por jogar no Dragão, visto que os gregos estão no grupo C, juntamente com os azuis e brancos, o Manchester City e o Marselha.No entanto, o futuro do jovem defesa esteve muito perto de não ser este. Até há bem pouco tempo havia um acordo total entre Wolverhampton, Nápoles e Rúben Vinagre para a transferência do jogador para a liga italiana a troco de 25 milhões de euros.Contudo, a não concretização da mais do que prevista saída de Coulibaly do emblema napolitano travou a mudança do lateral português.Agora, Vinagre vai rumar à Grécia, onde irá ser orientado por Pedro Martins e terá honras de Liga dos Campeões.