Nouri é "extremamente dependente da família" dois anos após sair do coma

Abdelhak Nouri deixou o mundo do futebol em suspenso a 8 de julho de 2017. O antigo talento do Ajax sofreu uma paragem cardíaca no particular entre os holandeses e o Werder Bremen, ficando em coma mais de um ano, até agosto de 2018, registando danos cerebrais face ao acidente. Ainda assim, o irmão Abderrahim assinalou as melhorias do ex-futebolista, que tem agora com 22 anos.





"Ele dorme, come e arrota de vez em quando, mas ainda é extremamente dependente de nós. Ele está em casa e devo dizer que desde que voltou está a evoluir bem melhor do que no hospital", reiterou em declarações ao programa 'TV De Wereld Draait Door'. "O 'Appie' sabe onde está. É bom para ele e para a família que esteja num ambiente familiar", acrescentou.O irmão de Nouri explicou também que a família assume que ele não está doente. "Conversamos com ele, falamos de futebol e assistimos a jogos com ele. Percebemos que o Nouri gosta. Às vezes é emocionante, mas muitas vezes há um sorriso. Isso é bom para nós", vincou Abderrahim.