Nova Zelândia abandona jogo com Qatar após alegado insulto racista e Queiroz critica: «Novo capítulo no futebol»

Michael Boxall was racially abused during the first half of the game by a Qatari player.



No official action was taken so the team have agreed not to come out for the second half of the match. — New Zealand Football (@NZ_Football) June 19, 2023

Confusion reigns at halftime of the Qatar x New Zealand game, as the NZ players refused to come out saying a Qatari player had racially abused one of their teammates



This was Qatar coach Carlos Queiroz’s statement to an Al Kass reporter pic.twitter.com/8sAIsnZsI1 — Qatar Football Live (@QFootLive) June 19, 2023

O encontro de preparação entre Qatar e Nova Zelândia, disputado esta tarde na Áustria, foi suspenso ao intervalo, depois dos jogadores neozelandeses se terem negado a continuar a partida por alegações de que o defesa central Michael Boxall teria sido alvo de um insulto racista por parte de Yousuf Abdurisag. A situação aconteceu após uma falta junto à área da equipa neozelandesa e nas imagens é possível ver-se efetivamente uma acalorada troca de palavras, sem que seja possível perceber o que foi dito."O Michael Boxall foi alvo de um comentário de índole racista durante a primeira parte por um jogador qatari. Nenhuma ação foi tomada, por isso a equipa concordou em não se apresentar para a segunda parte", justificou a Federação Neozelandesa de Futebol nas redes sociais.A situação foi posteriormente comentada por Carlos Queiroz. "Os factos são os seguintes: aparentemente, dois jogadores em campo trocaram palavras. Os jogadores da Nova Zelândia decidiram apoiar o seu colega, tal como a nossa equipa decidiu apoiar o nosso jogador. Eles decidiram abandonar o jogo sem qualquer testemunha. O árbitro não ouviu. Foi apenas uma discussão entre dois jogadores. Acho que este é um novo capítulo no futebol, que certamente ninguém entenderá. Vamos deixar as autoridades tomarem uma decisão, pois creio que este jogo está sob observação da FIFA", disse o técnico luso, claramente agastado com toda a situação.O encontro foi suspenso ao intervalo com vantagem dos All Whites por 1-0.