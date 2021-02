«Havia restos de marijuana picada por todo o lado e o cheiro da casa...»: novos áudios sobre Maradona

As mensagens de áudio e texto trocadas entre o médico de Maradona, Leopoldo Luque, e o staff que cuidava de El Pibe têm causado indignação na Argentina e o médico está no centro de uma investigação que já foi aberta pelas autoridades. Agora sabe-se que as pessoas que cuidavam do antigo craque lhe davam medicamentos, cerveja e marijuana para 'se livrarem dele'.





Viviam com Maradona Maximiliano Pomargo, o seu secretário pessoal, que era cunhado de Matías Morla, advogado de El Pibe, e Charly, marido de uma prima de uma ex-namorada [Rocio Oliva] do antigo craque."Charly deixou entrar em casa uma mulher durante a noite e, para distrair Maradona, deu-lhe cerveja e um 'charro'. Partiu-o em mil pedaços", contou um membro do staff a Leopoldo Luque numa das conversas.E acrescentou: "É a Monona [a cozinheira] que me conta estas coisas. Todos fumam 'charros' menos ela. Ontem ele [Maradona] fumou, bebeu vinho, tomou pastilhas. Não pode ser! Ele hoje acordou dorido, não descansa e acorda com uma ressaca em cima", frisou, acrescentando: "Não aguento mais isto de o Charly dar marijuana ao Diego, não sei como fazer para o impedir. Disse-lhe que se Diego morresse ele ia ter de dar a cara quando fizessem a autópsia."Luque tranquilizou-o: "Fica descansado, sei como lidar com isto. Disse ao Maxi que se houver uma autópsia isto aparece. Quem tem menos responsabilidade é a parte da saúde, trata-se de um problema das pessoas que estão com ele. Nós não podemos impedir, apenas aconselhar.""Encontrei restos de marijuana picada por todo o lado e o cheiro da casa... Estava um tipo a f... na sala e a Monona estava com o segurança, a ver que o Diego não se levanta. Não dormiram nada, não queriam dormir com medo que lhe acontecesse algo", acrescenta.Mario Baudry, advogado de Dieguito Fernando, um dos filhos de Maradona, e companheiro de Verónica Ojeda, mãe de Dieguito, diz que a morte do antigo futebolista parece ter sido planeada. "Há que prestar muita atenção às datas dos áudios, creio que são um mês antes da morte do Diego. Se ouvirem atentamente parece que estão a preparar a sua morte, falam da autópsia, o que pode revelar. Parece que sabem que o Diego vai morrer dentro de um mês e que vão fazer uma autópsia. Isto é gravíssimo", considerou à imprensa argentina.Baudry está indignado com tudo isto. "Que desastre! Mataram Maradona! Os áudios indignam, são muito pior do que os anteriores. Nos anteriores vias um Luque que faltou ao respeito a Maradona, agora vê outro que não lhe dava atenção."