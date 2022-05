Novo formato das competições da UEFA aprovado: o que muda a partir da época 2024/25

O novo formato para as competições de clubes, a ser implementado a partir da época 2024/25, foi esta quarta-feira aprovado pela Comité de Competições da UEFA, presidido por Fernando Gomes. Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference Legue passarão a ser disputadas por 36 equipas.Com a mudança para 36 clubes, a maior alteração é a transformação da fase de grupos tradicional para uma única fase de liga que incluirá todos os participantes. Cada clube terá agora garantidos um mínimo de 10 jogos na fase de liga contra 10 adversários diferentes (cinco jogos em casa, cinco fora) em vez dos seis jogos anteriores contra três equipas, disputados em casa e fora.Os oito melhores classificados da fase de liga apuram-se diretamente para a fase a eliminar, enquanto as equipas que terminarem entre o nono e o 24º lugar irão competir num "playoff" a duas mãos para garantirem a sua passagem aos oitavos-de-final da competição.O 5.º país do ranking da UEFA coloca três clubes na fase de grupos da Champions. O sexto melhor classificado (posição atual de Portugal) será representado por dois, indo mais uma equipa às pré-eliminatórias.Os quatro clubes adicionais nesta alteração de 32 para 36 equipas serão alocados de acordo com os seguintes critérios:- Um clube para o 5.º colocado do ranking.- Um clube para o clube campeão do seu país com melhor ranking dos que não entrem direto para a Liga dos Campeões.- O critério para os outros dois vão ser discutidos e aprovados durante a tarde desta quarta-feira,As reformas da Liga dos Campeões, da Europa League e da Europa Conference League resultam de dois anos de consultas alargadas.