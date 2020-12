Novo relatório da autópsia de Maradona descarta morte súbita e revela substâncias psicoativas

A morte de Diego Maradona continua sob investigação e a mais recente autópsia realizada ao corpo de El Pibe revela que a lenda do futebol mundial não morreu de forma súbita, mas sim num processo que terá durado entre seis a oito horas.





Os resultados laboratoriais determinaram que não existiam vestígios de álcool ou drogas no organismo de Maradona. No entanto, foram encontrados psicofármacos como "venlafaxina, quetiapina, levetiracetam e naltrexona". A autópsia concluiu que o antigo campeão mundial não resistiu a um "edema pulmonar agudo e insuficiência cardíaca crónica exacerbada", além de uma "cardiomiopatia dilatada" que foi descoberta no coração."É tão importante o que apareceu quanto o que não emergiu desses testes de laboratório, que à primeira vista confirmam que Maradona recebeu drogas psicoativas, mas nenhum medicamento para as suas doenças cardíacas", afirmou, um dos investigadores do caso, ao programa 'Télam'.Recorde-se que dias após o falecimento de Maradona, a investigação acusou Leopoldo Luque, médico pessoal de Maradona que o operou semanas antes, de homicídio por negligência. O caso promete continuar e dar ainda muito que falar.