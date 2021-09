Número de telemóvel de Luis Enrique foi tornado público

A seleção espanhola organizou uma iniciativa... pouco comum. Com o objetivo de levar dois adeptos à partida do próximo dia 6 de outubro frente à Itália, válida pelas meias-finais da Liga das Nações, a Finetwork, empresa responsável pela campanha, resolveu tornar público o número de telemóvel de Luis Enrique de forma a selecionar os vencedores do sorteio.





A escolha funcionará da seguinte maneira: os participantes entrarão em contacto com o número anunciado e o treinador espanhol irá devolver uma chamada, aleatoriamente, àquele que será o vencedor - e que poderá levar um acompanhante."No mês passado, o selecionador comentou em conferência de imprensa que, apesar de todos os jornalistas terem o seu número de telemóvel, ninguém lhe ligou para saber informações sobe a seleção. Com esta desculpa, e sendo a Finetwork patrocinadora oficial da seleção espanhola de futebol, aproveitámos o contexto para partilhar um número de telemóvel, ao qual Luis Enrique irá responder a uma chamada de forma a encontrar duas pessoas que queiram ver o jogo. Assim, '681948108' será um dos números mais contactados nos próximos dias. Esta linha será apenas do treinador, que irá devolver a chamada a apenas um dos participantes: o vencedor terá direito a uma viagem dupla (com bilhete para o jogo, hospedagem e voo). Todos os interessados em participar têm de 27 de setembro até 5 de outubro para vivenciar este evento do futebol europeu de uma forma única".