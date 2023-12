Nuno Campos vai ser adjunto de Renato Paiva no Toluca, apurou. Apesar de a prioridade ser a carreira como treinador principal, Nuno Campos aceitou o convite porque tem uma grande amizade com Renato Paiva. Ao mesmo tempo, Nuno Campos considerou o clube mexicano uma oportunidade para regressar ao ativo num campeonato que vé como atrativo e num emblema com dimensão no país. O foco continua a ser afirmar-se como treinador principal, mas, para já, Nuno Campos vai assumir o papel de braço direito de Renato Paiva.Miguel Santos, que fez parte da equipa técnica de Nuno Campos, também segue para o Toluca.