Nuno Espírito Santo e a saída de Mourinho: «Desejo-lhe tudo de bom do fundo do coração»

Nuno Espírito Santo comentou esta quinta-feira o despedimento de Mourinho do Manchester United. "Como ex-jogador e amigo, desejo-lhe tudo de bom do fundo do meu coração", disse o treinador do Wolverhampton.O técnico português, que defronta o Liverpool esta 6ª feira, em casa, foi jogador de Mourinho no FC Porto, entre 2003/2004 e 2004/05 e relembrou a efeméride: "Quando tens alguém que te orienta, treina-te e tu o segues, e acreditas e fazes todos o que é possível porque acreditas na ideia do teu líder... isso fica para sempre", relembrou Espírito Santo. "Esse foi o impacto que José Mourinho teve em mim. Penso que ele ensinou a vencer todos os elementos daquela equipa e isso ficará sempre."Depois da saída do Manchester United na quarta-feira, José Mourinho proferiu as primeiras palavras sobre o desfecho da situação. "Foi um orgulho trazer o emblema do United ao peito desde o primeiro momento e sinto que os adeptos do clube sabem disso. Trabalhei com pessoas maravilhosas e a amizade de algumas delas ficará para sempre", disse o Special One, em comunicado enviado às redações.Já antes, o treinador de 55 anos havia sido interpolado pela Sky Sports em Londres e, questionado sobre a saída de Old Trafford, deixou claro que o United é passado: "Creio que as pessoas conhecem os meus princípios profissionais e, sempre que termino um capítulo, gosto de demonstrar respeito sem fazer qualquer tipo de comentário. Espero que respeitem esta minha posição e me deixem levar uma vida normal até decidir voltar ao futebol", frisou."When you have someone that manages, coaches you and you follow, and you believe and you do everything that you can because you believe in that idea in your leader - that stays forever."That is the impact Jose Mourinho had on me. I think with every member of that squad he taught us how to win so that will stay forever.