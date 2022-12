Nuno Mendes e António Silva nomeados para melhor jogador jovem de 2022

Nuno Mendes e António Silva foram nomeados pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) para o prémio de melhor jogador jovem de 2022.Os internacionais portugueses, de PSG e Benfica respetivamente, concorrem ao galardão de melhor sub-20 do Mundo, ganho por Pedri no ano passado, com outros 23 jogadores.Gavi (Espanha, Barcelona);Bellingham (Inglaterra, Borussia Dortmund);Gvardiol (Croácia, Leipzig);Camavinga (França, Rennes e Real Madrid);Musiala (Alemanha, Bayern);Pedri (Espanha, Barcelona);Ansu Fati (Espanha, Barcelona);Nuno Mendes (Portugal, PSG);Gravenberch (Holanda, Ajax e Bayern);Adeyemi (Alemanha, Salzburgo e Borussia Dortmund);Florian Wirtz (Alemanha, Bayer Leverkusen);António Silva (Portugal, Benfica);Nicola Zalewski (Polónia, Roma);Nico Williams (Espanha, Athletic Bilbao);Yeremy Pino (Espanha, Villarreal);Jakub Kaminski (Polónia, Wolfsburgo);Hincapié (Equador, Bayer Leverkusen);Talles Magno (Brasil, New York City);Marcos Leonardo (Brasil, Santos);Sulemana (Gana, Rennes);Paper Matar Sarr (Senegal, Metz);Ismael Koné (Canadá, Montreal);Giovanni Reyna (EUA, Borussia Dortmund);Yunus Musah (EUA, Valencia);Harib Suhail (Emirados Árabes Unidos, Shabab Al Ahli).