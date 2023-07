Nwankwo Kanu é o novo presidente do Enyimba da Nigéria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ex-futebolista internacional nigeriano Nwankwo Kanu, campeão europeu com o Ajax e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta'96, foi nomeado presidente do Enyimba, campeão em título na Nigéria.

A informação foi dada esta quarta-feira pelo governador da região de Abia, Alex Otti, indicando as novas funções do antigo avançado, atualmente com 46 anos e que abandonou o futebol após a época de 2011/12, quando deixou o Portsmouth.

Kanu sucede no cargo a Felix Anyansi-Agwu, que liderou durante 24 anos o Enyimba, clube com mais títulos na Nigéria (nove) e que conquistou duas Ligas dos Campeões africanos, sendo propriedade do governo regional de Abia.

O atual treinador do Enyimba é o também antigo internacional Finidi George, que foi companheiro de equipa de Kanu na seleção das super águias.

Enquanto jogador, Kanu representou, além do Ajax e do Portsmouth, o Heartland FC, da Nigéria, o Inter Milão, o Arsenal e o West Bromwich, conquistando vários títulos em Inglaterra e nos Países Baixos, bem como a Taça UEFA na época de 1997/98.