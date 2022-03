NY Times: assim será o novo fair play financeiro da UEFA... que até mudará de nome

O New York Times revelou o esboço do novo fair play financeiro da UEFA... que até vai mudar de nome: 'Regulamento de Sustentabilidade Financeira'. De acordo com o jornal norte-americano, a proposta irá a votação no próximo dia 7 de abril e caso seja aprovado pelo Comité Executivo entrará em vigor já na próxima temporada, substituindo o modelo atual, que tantas críticas tem recebido ao longo dos anos.A principal alteração prende-se com a, caindo também por terra uma das ideias mais fortes, que passava por um teto salarial rígido, como existe em alguns desportos norte-americanos. Esta discussão esteve longe de ser consensual, já que houve clubes que pediram que esse limite subisse para os 85% e outros, nomeadamente alemães, que pretendiam uma percentagem ainda mais baixa.Ainda assim, esta transição será gradual, de forma a permitir uma adaptação mais suave., com esse valor a cair então para os delineados 70% ao final de três temporadas. Na proposta consta ainda uma exceção. Se cumpridas determinadas circunstâncias, os emblemas europeuse desde que as suas contas estejam 'no verde' e não tenham violado as regras do fair play financeiro anteriormente.As punições também serão ligeiramente alteradas. A UEFA poderá, como sucede atualmente,. Por exemplo, um emblema incumpridor que esteja na Liga dos Campeões poderá cair para a Liga Europa ou, caso já esteja na segunda prova da UEFA, ser relegado para a Conference League.é outra medida em cima da mesa para prevaricadores, tendo em atenção que, na Liga dos Campeões, por exemplo, o formato mudará em 2024 para um grupo único. Um maior escrutínio aos acordos de patrocínio, sob o qual alguns clubes têm, alegadamente, aumentado as suas receitas de forma ilegal, também é uma das intenção da UEFA neste novo fair play financeiro.