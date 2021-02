O anel de 250 mil euros que semeia a discórdia na família Maradona: não se sabe o paradeiro da jóia

Desde que Diego Armando Maradona faleceu, a 25 de Novembro do ano passado, as acusações entre os vários membros da família têm-se sucedido.





Desta vez, foi Mario Baudry, advogado representante de Dieguito Fernando, o filho mais novo de Maradona, que veio a público dizer que um dos objetos mais preciosos de ‘El Pibe’ está em poder de Gianinna Maradona, uma das filhas do astro argentino. Trata-se do famoso anel de diamantes que Diego recebeu em 2018 como presente do Dínamo de Brest, quando esteve na Bielorússia a colaborar com o clube. Uma jóia que estará avaliada em 300 mil dólares, cerca de 250 mil euros."Tenho gravada a conversa com Mona (cozinheira de Maradona), onde ela me diz que o entregou em mão e tenho imagens do Maxi Camargo (assistente de Maradona) a dá-lo à Gianinna", afirmou Baudry no programa ‘Fantino’.Mas a filha de Maradona desmente categoricamente essa informação mesmo ao seu estilo. "Se me matam à procura de um anel que não tenho, são todos cúmplices", escreveu Gianinna no Twitter.