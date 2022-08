O 'aviso' de Mourinho a Dele Alli que faz sentido... anos depois: «Até me podes mandar à merda, mas...»

Dele Alli foi esta quinta-feira oficializado como reforço do Besiktas , uma mudança 'inesperada' para um jogador que chegou a ser apontado como uma das futuras referências do futebol inglês e da Premier League. Ora, o médio não se pode queixar de falta de aviso: em setembro de 2020, o documentário 'All or Nothing: Tottenham' revelou uma conversa entre o jogador e José Mourinho, em que o treinador português, à data nos spurs, lhe ensinou uma lição... que continua atual."Tenho de te dizer sempre o que penso. Dentro de ti até me podes mandar à merda, mas preciso de te dizer o que penso. Desde o princípio, não tive dúvidas do teu potencial. Vi-te fazer jogos e coisas incríveis, mas sempre reparei que tens altos e baixos. Há uma grande diferença entre um jogador que mantém a consistência e um jogador que tem momentos, e isso é o que marca a diferença entre um jogador de topo e um de grande potencial", explicou Mourinho ao inglês.E acrescentou: "É algo que precisas de analisar e de perceber. Ok, [foste] do MK Dons até à seleção. Chegas a cima e depois... tens esses altos e baixos. Eu não sei. Não sei se é pelo teu estilo de vida, se em algumas alturas és um profissional magnífico e noutras és uma pessoa de festas... só tu é que sabes isso. Eu tenho 56 anos agora e ontem... tinha 20. O tempo voa. Um dia vais arrepender-te caso não alcances o que queres alcançar. Não espero que sejas o homem do jogo ou que marques em todos os jogos, mas devias exigir mais de ti mesmo", concluiu.