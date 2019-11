O caminho do Flamengo de Jorge Jesus no Mundial de Clubes: só falta conhecer um clube

O jogo que fica para a história na carreira de Jorge Jesus visto pela imprensa internacional



Com a conquista da Libertadores - graças ao triunfo sobre o River Plate por 2-1 - , o Flamengo vai disputar o Mundial de Clubes do próximo mês no Qatar. Neste momento, só falta conhecer uma equipa mas já é possível traçar o trajeto de Jorge Jesus na competição que arranca no próximo dia 11.Assim sendo, para além de Flamengo estão também Liverpool (UEFA), Espérance de Tunis (CAF), Monterrey (CONCACAF), Hienghène Sport (OFC) e Al-Sadd (na condição de anfitrião). A vaga que resta é para a confederação asiática e, para já, é o Al-Hilal, antiga equipa de JJ, quem está em vantagem - venceu por 1-0 o Urawa Red Diamonds na 1.ª mão da final da Champions da AFC e este domingo de manhão vai ao Japão.O Flamengo entra logo nas 'meias', a 17 de dezembro, para enfrentar o vencedor do encontro entre Espérance de Tunis e, precisamente, o campeão asiático. Também o Liverpool começa aqui.