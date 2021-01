O defesa que fica livre no final da época e que está a deixar a Europa em polvorosa

David Alaba é o homem do momento no que a defesas diz respeito. O jogador austríaco do Bayern Munique, que termina contrato no final da época, não aceitou renovar o contrato com a formação bávara e soaram os alertas por toda a Europa, pois além de ser um dos melhores da sua posição, a perspetiva de assinar com um jogador da sua qualidade a custo zero, ainda para mais num ano de crise financeira, é uma hipótese que seduz qualquer clube.





Por isso os empresários de Alaba não têm mãos a medir, com telefonemas do Manchester City, do Manchester United, do Liverpool, do Chelsea, do PSG, Barcelona e do Real Madrid.O jornal espanhol 'As' escreve que o Real Madrid leva vantagem nesta corrida e que já terá apalavrado um contrato de quatro anos e um salário a rondar os 11 milhões de euros por temporada. Mas será realmente assim?Fontes próximas do jogador revelam que Alaba vai decidir até abril ou maio o seu futuro e que até lá vai apenas ouvir. O Manchester City ter-lhe-á oferecido 14 milhões, sem contar com os bónus e a comissão de assinatura; no Liverpool Jurgen Klopp quer o defesa mas sabe que para o contratar os reds teriam de o colocar num nível salarial acima de estrelas como Salah, o que poderia constituir um problema no balneário.O Barcelona também já terá feito uma aproximação, mas ao ouvir que o jogador pretendia um salário de 15 milhões, mais um prémio de assinatura, retraiu-se, mas não abandonou a corrida.Vamos ver quem leva a melhor nesta luta de pesos-pesados por David Alaba.