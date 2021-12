O descanso fica para depois

Nesta altura do ano nem durante a semana há descanso no futebol. É aquela altura crítica onde as equipas são levadas ao limite com uma grande carga de jogos, o que significa que deve haver uma análise ainda mais cuidadosa nas apostas que fazemos. Para complicar ainda mais, temos a Premier League a sofrer com vários casos de COVID o que já levou até ao cancelamento de um jogo e a situação continua um pouco incerta quanto ao futuro da competição.De todas as competições que temos a decorrer esta semana, vamos fazer uma viagem até Genova para o embate entre a Sampdoria e o Torino para a Taça de Itália , com uma Odd Triunfal à mistura!