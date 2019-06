O desempate por penáltis mais longo de sempre: 62 cobranças para encontrar o vencedor

O encontro entre Yongin Taesung FC e Cheongju Daesung, referente aos quartos-de-final dos campeonatos escolares da Coreia do Sul, foi palco de um dos mais longos (se não mesmo o mais longo) desempates por grandes penalidades da história do futebol. De acordo com os dados disponibilizados pela imprensa internacional, foram batidos 62 penáltis até ser encontrado um vencedor, isto numa 'lotaria' na qual apenas cinco (!) cobranças foram desperdiçadas. No final levou a melhor o Yongin Taesung, por uns incríveis 29-28!





Para se ter noção do tempo que demorou este desempate, segundo os dados revelados foram necessários 50 minutos de penáltis para ser encontrado um vencedor, pelo que esta fase decisiva do jogo demorou tanto quanto... uma parte do tempo regulamentar. Quer isto dizer que o encontro terá demorado um mínimo de 140 minutos (duas horas e vinte minutos), isto caso não tenha existido prolongamento, algo que não conseguimos determinar.O que é certo é que estes 62 penáltis devem mesmo constituir um novo recorde, levando mesmo a Federação da Coreia do Sul a considerar apresentar à FIFA os dados para que seja ratificado um novo máximo histórico, que até agora está nos 52 penáltis.