O desespero da mulher de Paulo Fonseca: «Não há onde nos escondermos. Europa, estão a ver isto?»

Katerina Fonseca, a mulher de Paulo Fonseca, que está com o treinador português e o filho em Kiev, deixou ontem um apelo desesperado nas redes sociais, pedindo à Europa que ajude os ucranianos nesta luta contra o invasor russo.Katerina conta que as estações de metro estão lotadas e que as pessoas que não conseguiram sair da cidade não têm onde se refugiar durante os bombardeamentos."Há batalhas em Kiev. O exército russo trouxe a guerra para as zonas residenciais da nossa capital. Há tiroteios e explosões a 10 km do centro da nossa cidade. O metro está lotado, não há onde nos escondermos. Europa, estão a ver isto? A Ucrânia está a defender-se com todas as suas forças. Sozinha", escreveu a mulher do técnico português no Instagram.