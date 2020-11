O dia em que Maradona ameaçou os irmãos Gallagher: «Se saírem com uma destas putas, dá-vos um tiro»

Conhecer pessoalmente Diego Maradona era um sonho de todos os amantes de futebol e os famosos e polémicos irmãos Gallagher, Liam e Noel, concretizaram-no. Só que o que tinha tudo para ser um momento inesquecível acabou por sê-lo... mas de outra maneira, como recordou Liam em 2017 numa entrevista à Noisey.





"Estávamos na Argentina e tínhamos feito um concerto. Quando demos conta, estávamos num bar a beber e a seguir entram umas 30 pessoas, como se fossem os Anthill Mob [dos desenhos animados 'Corridas Loucas']. Começámo-nos a perguntar quem seria. O Sting estava no bar a chorar porque o camarim dele tinha sido roubado e, enfim, acabámos por descobrir que era o Maradona que estava a chegar. Subiu umas escadas com uma cambada de malucos e umas quantas 'mulheres da noite' e nós perguntámos ao nosso tradutor se nos deixariam subir para o conhecer. Disse-nos que ia ver disso, subiu e acabou por nos dizer que só nós os dois é que podíamos subir. Fomos a correr ter com ele e estava muita coisa a acontecer, com o Maradona lá no meio a dar toques com uma tampa de garrafa. Os olhos dele estavam grandes como tudo... e os nossos não estavam muito diferentes, mas achei que aquilo estava tudo muito estranho e disse que queríamos tirar uma fotografia rápida com ele e íamos mas era embora. Ele estava a suar dos tomates e o nosso tradutor só nos disse: 'o Maradona disse que se vocês saírem com alguma destas putas, dá-vos um tiro!' E pronto...", afirmou.Maradona morreu na quarta-feira , aos 60 anos.