O dinheiro que Benzema leva para casa com a conquista da Bola de Ouro

Era o grande favorito e não desiludiu. Karim Benzema conquistou, esta terça-feira, a Bola de Ouro , numa cerimónia que não só lhe valeu o tão desejado troféu, como também um prémio monetário, acordado entre o avançado francês e o Real Madrid, caso este fosse distinguido como o melhor jogador do Mundo.Segundo o 'AS', Benzema vai receber cerca de um milhão de euros, cláusula presente no seu contrato com os merengues. Para além disso, o jornal espanhol avança que a conquista do gaulês pode dar origem à sua renovação pelos blancos por mais um ano, até 2024.Benzema conquistou a Bola de Ouro após apontar 44 golos - 27 na LaLiga, dois na Supertaça de Espanha e 15 na Liga dos Campeões - e contribuir com 15 assistências na temporada 2021/22.Recorde-se que a cerimónia ficou ainda marcada pela presença de vários portugueses nos rankings, apesar de fora do top-10: Rafael Leão foi o jogador que terminou na melhor posição, 14.ª. Cristiano Ronaldo acabou em 20.º, Bernardo Silva em 22.º e João Cancelo na 25.ª posição. Já Nuno Mendes, foi 5.º colocado no Troféu Kopa, que distingue o melhor jogador jovem.