O drama dos jogadores retidos no hotel de Kiev: «Há muita confusão e medo, gasolina a acabar... Para onde vamos?»

Marlon Santos, defesa-central brasileiro de 26 anos, é um dos jogadores do Shakhtar Donetsk que se encontram reunidos num hotel de Kiev, enquanto aguardam por notícias positivas que os ajudem a sair da região."Estamos protegidos aqui no hotel, mas queremos soluções. É uma situação terrível, há medo. Temos as nossas famílias aqui, filhos e mulheres e eu tenho também a minha sogra, queremos estar a salvo", disse, ao jornal espanhol Mundo Deportivo."O clube está a dar-nos todo o apoio para podermos sair o mais cedo possível do país. Mas é doloroso, porque estão a fechar as fronteiras e só podem sair os estrangeiros. Os locais ficam aqui... É como se rebentasse uma guerra em Espanha e eu pudesse sair e tu não", disse, em resposta ao jornalista espanhol."Agora há muita confusão. Não podes deslocar-te porque há trânsito por todo o lado. Um trajeto de duas ou três horas pode demorar 10 e está a acabar a gasolina. Então para onde vamos?", atirou.