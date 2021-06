O efeito dominó que pode fazer mexer Ronaldo, Icardi e Mbappé este verão

A 'Gazzetta dello Sport' conta que o mercado deste verão pode ficar marcado por um efeito dominó a envolver 'peças' do PSG e da Juventus.





Com a chegada de Carlo Ancelotti ao Real Madrid, os merengues contam 'presenteá-lo' com a contratação de Kylian Mbappé, do PSG. E em Paris há quem sonhe com a chegada de Cristiano Ronaldo. Massimiliano Allegri, ao que parece, vê com bons olhos a saída do português da Juventus... e a chegada de Mauro Icardi, avançado do PSG.O jornal 'Marca' adianta que Benzema estará na seleção francesa a tentar convencer Mbappé a mudar-se para Madrid, uma mudança que pode iniciar a saída das outras 'peças'...Mas o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, já disse várias vezes que Mbappé não vai deixar o Parque dos Príncipes. E Mauro Icardi já explicou que é feliz em Paris...Será que Al-Khelaïfi admite contratar Ronaldo e manter os três - além de Neymar e outras estrelas - no Parque dos Príncipes?