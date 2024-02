O épico regresso de Arturo Vidal a casa: «Estou muito emocionado»

Já teve certamente oportunidade de ver no Record as imagens da épica apresentação do médio chileno Arturo Vidal, de 36 anos, que foi acolhido pelo adeptos do Colo-Colo como um verdadeiro rei. Teve direito a cavalo, coroa, espada e, claro está, os aplausos de milhares de pessoas que presenciaram este regresso a casa após 17 anos.

Recorde-se que Vidal está de volta ao Chile e ao Colo Colo, onde despontou antes de rumar ao futebol europeu. O desejo de regressar às raízes para terminar a carreira nunca foi escondido pelo irreverente médio, que representou emblemas de nomeada como Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Munique, Barcelona, Inter e Flamengo.

"Estaria a mentir se dissesse que já sonhei com algo assim. Foi maravilhoso ver o estádio lotado para as boas-vindas. Estou muito emocionado. O adepto do Colo-Colo é um adepto do povo, pessoas de muito sacrifício. Venho daqui e nasci colocolino. Aqui é outra coisa - a claque do Colo-Colo é a melhor do mundo", registou.