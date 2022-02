O forte testemunho de Agüero: «Pergunto-me se vou voltar a ser capaz de fazer um sprint»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sergio Agüero, que recentemente se despediu dos relvados devido a uma arritmia sofrida durante um jogo do Barcelona, confessou que acha que o seu coração "já não funciona da maneira correta". O antigo avançado argentino partilhou com os seus seguidores um forte testemunho na plataforma de streaming 'Twitch'."Se tentar jogar futebol agora, fico logo sem ar. Às vezes pergunto-me se vou voltar a ser capaz de fazer um sprint. Sinto que o meu coração já não funciona da maneira correta. Se calhar é melhor ficar aqui sentado a fazer as streams...", frisou.