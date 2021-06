O gesto de Messi que Alessandro Nesta não esquece até hoje: «Destroçou-me mentalmente»

Alessandro Nesta já se retirou do futebol há sete anos, mas há gestos que não esquece. O italiano, um dos mais aguerridos defesas do seu tempo, recordou num direto no portal 'Calciatori Brutti' um dos últimos duelos com Lionel Messi.





"Destroçou-me. O que me deprimia é que em 10 minutos já tinha feito 10 corridas e, com 37 anos, começava a sofrer", lembrou Nesta, antigo jogador do Milan.O ex-defesa tentou parar o argentino de outra forma. "À 10.ª corrida dei-lhe uma patada e caí no chão, sem forças. Não podia mais. Depois abri os olhos e ele estava ali de pé, dando-me a mão para me ajudar a levantar."Nesta não estava à espera daquele gesto por parte de Messi. "Aquilo destroçou-me mentalmente, desintegrou-me. Entendem? Eu estava no chão, passam segundos, abro os olhos e vejo a cara dele com a mão estendida para me levantar."