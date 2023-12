«O grito de dor não está a fazer efeito»: filha acusa Eto'o de não pagar pensão de alimentos

Annie, a filha de Samuel Eto'o, denunciou o pai ao Ministério Público de Milão, alegando que este voltou a não pagar a pensão de alimentos, "não cumprindo as obrigações de apoio familiar".Segundo a 'Gazzetta dello Sport', a jovem, de 21 anos, tem tentado contactar o pai "desesperadamente", não obtendo resposta. Num documento a que a mesma fonte teve acesso, é referido que Annie "está numa situação psicológica frágil ao carecer de uma figura paternal, e passa por dificuldades económicas".Na denúncia, é também destacado que a rapariga "não é economicamente independente, estuda fora de casa e conta apenas com o apoio da mãe, que consegue, com muito esforço, garantir-lhe uma vida digna. O grito de dor da rapariga não está a fazer efeito", pode ler-se ainda.Recorde-se que, no ano passado, a defesa de Annie assegurou que Eto'o devia "mais de cinco anos de apoio" à jovem, sublinhando que a sua situação económica era "muito difícil". Em 2015, o atual presidente da Federação Camaronesa de Futebol já havia sido condenado a pagar 10 mil euros a Annie e à mãe da rapariga.