O grito de revolta de Parejo: «Não faz sentido jogar sem público»

"O meu nome é Dani Parejo. Sou jogador de futebol, jogo no Valencia CF e sou o capitão de equipa. Mas eu também sou o marido de Isa e o pai de Dani e Diego", começa por escrever Daniel Parejo numa longa mensagem que públicou no Instagram.





O futebolista do Valencia decidiu recorrer às redes sociais para dar um grito de revolta: " Não faz sentido jogar sem público ", diz, sublinhando que "é o jogo mais importante da temporada" para a equipa che.A inquietação de Daniel parejo deve-se com o facto do Valencia ir jogar à porta fechada a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente aos italianos do Atalanta, devido ao coronavírus "Não sou especialista, mas, por puro senso comum, não entendo como posso andar por Valência com milhares de pessoas na rua, como posso ir buscar um familiar ao aeroporto no qual chegam centenas de voos de metade do mundo, como posso assistir na televisão dezenas de eventos desportivos, solidários ou culturais nos quais milhares de fãs se reúnem ... e, no entanto, nós, Valencia CF, não vamos poder jogar o jogo mais importante da temporada na frente do nosso povo.""Não faz sentido. Não podemos permitir que interesses políticos ou económicos tenham precedência sobre a saúde da população. Se o jogo contra o Atalanta é perigoso, muito mais são as grandes aglomerações que são vividas hoje nas ruas por várias razões. Se é perigoso para as pessoas se reunirem no Mestalla, também é perigoso no Parque dos Príncipes, em Anfield, na Red Bull Arena, no Etihad, em Camp Nou, no Allianz de Turim e no de Munique", refere Parejo, lembrando que o jogo no Mestalla será o único da competição que será disputada sem o calor dos fãs.