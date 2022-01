O jantar e a mulher que travaram a ida de Ribéry para o Real Madrid

Ribéry foi figura de destaque no Bayern Munique nas 12 temporadas em que vestiu a camisola dos bávaros (entre 2007 e 2019), mas em 2010 foi 'tentado' a rumar ao Real Madrid. O próprio jogador, hoje no Salernitana, reconheceu uma oferta dos merengues, mas acabou por renovar com o emblema alemão.Agora, Uli Hoeness, ex-presidente do Bayern revelou o que levou afinal o francês a ficar em Munique."Quando a historia de Ribéry no Bayern parecia ter chegado ao fim em 2010 porque os agentes dele já o tinham mais ou menos vendido a Real Madrid, convidámo-lo a jantar connosco, a ele e à mulher, Wahiba. Susi cozinhou alimentos halal [a mulher de Ribéry é muçulmana] especialmente para ela. Passámos um serão maravilhoso e por volta da meia-noite Wahiba disse finalmente: "Franck, ficamos em Munique!", contou Hoeness à DPA.