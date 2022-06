O jogo mais combinado da história: perderam 59-1 e marcaram 41 autogolos

O futebol sul-africano foi na semana passada abalado por um escândalo que promete trazer ainda mais consequências do que aquelas que já foram conhecidas. Duas equipas da quarta divisão (a Provincial ABC Motsepe League) já foram banidas para sempre, ao passo que diversos dirigentes e árbitros foram alvos de suspensões entre cinco e dez épocas. Toda a história é praticamente surreal... mas aconteceu mesmo!Tudo sucedeu no final do mês de maio, quando na última jornada Matiyasi FC e Shivulani Dangerous Tigers entraram em campo com chances de se sagrarem campeões e subirem de divisão. A ronda final era, por isso decisiva, e os golos marcados podiam fazer a diferença. O que falhou aqui? Os resultados foram, no mínimo, suspeitos. Os Shivulani Dangerous Tigers derrotaram os Kotoko Happy Boys por 33-1 - com sete autogolo na conta -, ao passo que os Matiyasi bateram os Nsami Mighty Birds por 59-1, beneficiando nesse autêntico festival de golos de 41 marcados... na própria baliza - houve até um jogador expulso na primeira parte que marcou um autogolo na segunda... Nada suspeito, portanto!As autoridades decidiram então investigar e os resultados da investigação foram claros e já resultaram em sanções. Dirigentes de Matiyasi FC, Shivulani Dangerous Tigers e Nsami Mighty Birds foram suspensos entre cinco e oito anos, ao passo que os árbitros acabaram alvo de sanções de dez temporadas. Mas porquê essas sanções? Vincent Ramphago, presidente da Federação de Futebol de Mopani, explicou tudo à BBC Sport Africa."A nossa investigação permitiu descobrir que o Matiyasi e o Nsami não queriam que o Shivulani acabasse em primeiro na liga, por isso concordaram em combinar o resultado para impedir que isso acontecesse. Quando ouviram que o Matiyasi estava a ganhar por 22-0 ao intervalo, os elementos do Shivulani conspiraram para remover os jogadores do Kotoko Happy Boys do campo. Quando saíram do campo, esses jogadores disseram que estavam cansados. A equipa deles ficou com sete jogadores. Já no jogo do Matiyasi, o árbitro deu vários cartões vermelhos, de forma ao Nsami acabasse também com sete futebolistas", explicou Ramphago.E se a ficha dos cartões surpreendeu, quando as autoridades viram o resultado e os marcadores... algo não batia certo. "Quando estavámos a investigar descobrimos que alguns dos golos do Matiyasi nem estavam corretamente registados, porque o árbitro simplesmente não sabia como interpretar as coisas no seu relatório. Em alguns casos limitava-se a escrever 'o jogador 2 marcou 10 golos, o 5 marcou 20'. Mas em relação aos autogolos, como é que os colacava?", questionou, dando nesta declaração a entender que o árbitro também estava alinhado com o esquema.Daí terem também saído suspensos, tal como devem ser os jogadores das equipas envolvidas. Uma coisa é já garantida, os resultados foram anulados e quem subirá de divisão será o Gawula Classic, que finalizou o campeonato em quarto lugar. Isto porque as três primeiras equipas da tabela estiveram envolvidas nesta tramoia (os Kotoko Happy Boys eram os únicos foram dessa zona) e foram desde logo afastadas da possibilidade de subida.