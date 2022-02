O mais caro de sempre: Bilhete da estreia de Messi (no Dragão) vendido por um balúrdio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O bilhete do jogo que ficará para a história como o primeiro encontro disputado por Lionel Messi pelo Barcelona, na inauguração do Estádio do Dragão, foi vendido por 43 mil euros.

De acordo com os dados revelados pela plataforma norte-americana Goldin, que gere diversos leilões um pouco por todo o mundo, o bilhete foi vendido por 43 mil euros, passando este a ser o valor mais alto de sempre pago por um ingresso de uma partida de futebol.

Recorde-se que FC Porto e Barcelona mediram forças a 16 de novembro de 2003, num duelo que os homens da Cidade Invicta venceram por 2-0 (Derlei e Hugo Almeida).