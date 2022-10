«O meu filho de dois anos não conseguia respirar»: defesa argentino relata terror e como fugiu para o balneário

As imagens dos graves incidentes no jogo entre Gimnasia e Boca Juniors



As imagens dos graves incidentes no jogo entre Gimnasia e Boca Juniors

Um adepto do Gimnasia y Esgrima La Plata morreu em confrontos durante um jogo da liga argentina entre a sua equipa e o Boca Juniors. Os confrontos começaram fora do estádio Juan Carmelo Zerillo em La Plata, cerca de 50 quilómetros a sul de Buenos Aires, onde o Gimnasia estava a jogar com o Boca Juniors. A polícia utilizou balas de borracha e gás lacrimogéneo para dispersar os adeptos que tentaram entrar no estádio já esgotado. Leonardo Morales, defesa do Gimnasia, contou o terror vivido no relvado e como se refugiou no balneário."De repente começou a vir gás lacrimogéneo, começámos a correr e ninguém percebia o que se estava a passar. Até que o fumo chegou e foi o desespero total", relatou Leonardo Morales citado pelo 'Olé'."Tenho um filho de dois anos e meio e ele não conseguia respirar. Quando o levei para o balneário fui-me abaixo... Vê-lo tão mal doeu-me muito. Imagino o que sentiram as outras pessoas que também passaram mal", acrescentou.Leonardo Morales descreveu como tentaram ajudar: "Ficámos sem água no balneário para a dar às pessoas, ajudámos com o pouco que tínhamos."O defesa disse ainda mais tarde que uma criança terá perdido a visão aparentemente atingido por uma bala.