«O meu pai morreu por ter sido infetado com Covid-19 no Liverpool-Atlético Madrid»

O Liverpool-Atlético Madrid, a 11 de março, foi um dos últimos jogos disputados com normalidade antes de o futebol ser suspenso em grande parte da Europa devido à pandemia de Covid-19, mas já na ocasião foi muito criticado, uma vez que o novo coronavírus já crescia de forma exponencial mundo fora. O encontro levou agora mesmo uma família britânica a denunciar o que aconteceu em Anfield, que contou com uma forte presença de espanhóis: ao 'Daily Mail', familiares de Richard Mawson, adepto dos reds falecido a 17 de abril com coronavírus, confirmaram a exigência de uma investigação sobre o sucedido.





"Temos 99% de certeza que ele ficou infetado lá. Ele só saía de casa, não tinha patologias antes (70 ano) e passou à frente dos adeptos do Atlético na sua entrada para o estádio. Obviamente sabíamos que o vírus andava por aí a circular, mas quando o teu governo te diz que está tudo bem... acreditas", afirmam os familiares.Richard morreu um mês depois do encontro da Liga dos Campeões e agora pedem-se explicações e a abertura de um inquérito ao sucedido. "O governo atuou muito tarde, sabiam o que estava a acontecer. Agora não confiamos no que dizem e estamos aterrorizados".