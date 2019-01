O mistério do piloto que não embarcou com Emiliano Sala

O áudio que Sala enviou antes de levantar voo O áudio que Sala enviou antes de levantar voo

Pai de Emiliano Sala diz perder a esperança de encontrar o filho com vida Pai de Emiliano Sala diz perder a esperança de encontrar o filho com vida

Dave Henderson é piloto, passou pelo controlo de embarque juntamente com o futebolista argentino Emiliano Sala, mas não chegou a seguir viagem.Henderson viu-se obrigado a negar as informações que o davam como o piloto que seguia na aeronave e que estaria desaparecido através das redes sociais: "contrariamente ao que vem na imprensa não estou morto", escreveu. Uma explicação que surgiu devido ao facto de o piloto, que realmente seguiu viagem, também se chamar Dave (Ibbotson).Mas o que é que se passou para Dave Henderson não ter subido ao avião, que está desaparecido desde a noite de segunda-feira . O que terá visto o piloto?O diário argentino 'Olé', refere que Henderson, com "comprovada experiência a pilotar o modelo Piper PA-46-310P Malibu", já foi ouvido pelas autoridades, explicando os motivos que o colocam no controlo de embarque com Emiliano Sala, mas não no avião que desapareceu no Canal da Mancha.Emiliano Sala tinha assinado pelo Cardiff e ia apresentar-se no seu novo clube para treinar, depois de ter despedido dos antigos companheiros do Nantes