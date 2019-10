O "monstro da tática" Jesus, o assédio do Sporting e bocas a Gaitán: Enzo Pérez fala de tudo

Elemento fundamental no meio-campo do River Plate, Enzo Pérez deu uma entrevista ao 'La Nación', na qual destacou a transformação que sofreu quando jogou sob as ordens de Jorge Jesus, técnico que pode reencontrar na final da Libertadores."No Benfica comecei pela direita e Jorge Jesus, hoje treinador do Flamengo, propôs-me jogar de duplo 5 [duplo pivô]. Eu não queria isso por nada, não me via a jogar ali, mas ele disse-me: 'Fica tranquilo, vamos treinar, vou mostrar-te vídeos, faremos exercícios depois dos treinos.' Acabei por ser eleito o melhor jogador desse ano [2014]. Jesus tinha razão. É um monstro, taticamente", vincou o médio de 33 anos, que comentou a relação com Salvio, companheiro no Benfica e que joga, agora, no rival Boca Juniors, revelando que com o extremo não havia picardias: "Com o Salvio não, éramos companheiros e ponto final. Já com o Nico Gaitán sim, havia mais bocas e comentários."A entrevista teve 100 perguntas e, a finalizar, Enzo Pérez confirmou que não pensa em retirar-se no River Plate, mas sim no Maipú, clube de infância e da terra natal, e admitiu que o Sporting tentou contratá-lo.