"O que matou Maradona?": morte de El Pibe dá origem a documentário

Diego Armando Maradona morreu a 25 de novembro, aos 60 anos, e apesar de a versão oficial referir que o craque argentino faleceu devido a insuficiência cardíaca, a verdade é que há ainda muito que contar.





A Discovery Uk está a investigar as causas da morte de Maradona e contratou a ITN Productions para produzir um documentário: "O que matou Maradona?"Através de entrevistas com cientistas, médicos e várias pessoas próximas do antigo futebolista, serão analisadas as reais causas que levaram à morte do campeão argentino. "Este documentário oferece uma visão única da vida e morte de Maradona, com pessoas que o conheceram, amaram e trabalharam com ele", revelou Sarah-Jane Cohen da ITN Productions.Está previsto que o documentário esteja disponível exclusivamente na plataforma Discovery Plus, a partir de 28 de dezembro."Maradona era um ícone que muitos admiravam e sua vida foi muitas vezes escrutinada pelos media, que olhavam para os seus vícios fora do campo. Este documentário, exclusivo do Discovery Plus, vai além das manchetes para mergulhar nos muitos aspetos da sua vida que acabaram por moldar o seu legado", referiu Simon Downing, responsável da Discovery.