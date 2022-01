O relato impressionante de Eriksen: «Morri por cinco minutos»

Christian Eriksen falou, pela primeira vez, da paragem cardiorrespiratória durante um encontro do Euro'2020, numa entrevista a um meio de comunicação dinamarquês. Em vídeo partilhado nas redes sociais, o ex-jogador do Inter Milão, clube com o qual chegou a acordo para a rescisão de contrato depois de não ser-lhe permitido jogar com um desfibrilhador, revelou ter-se sentido surpreendido pelas milhares de cartas e flores que lhe iam chegando ao quarto de hospital logo após o sucedido no duelo com a Finlândia, assumindo, ainda, ter morrido "por cinco minutos"."Foi incrível como tantas pessoas sentiram a necessidade de me escreverem ou de me enviarem flores. Foi algo que teve impacto em muitas pessoas e sentiram a necessidade de amparar-me a mim e à minha família. Isso deixa-me muito feliz. No hospital, diziam-me que eu estava a receber flores cada vez mais. Era estranho porque eu não estava à espera que me enviassem flores porque eu morri por cinco minutos. Foi extraordinário, mas muito bom da parte de todos e uma grande ajuda para mim ter recebido todo aquele suporte", começou por dizer à DRTV."As pessoas ainda me escrevem. Agradeci as pessoas com quem me encontrei pessoalmente. Agradeci pessoalmente aos médicos, aos meus companheiros de equipa e às famílias deles. Mesmo aos fãs que enviaram milhares de cartas, e-mails e flores, ou até mesmo a quem me cumprimenta e fala comigo nas ruas, tanto em Itália como na Dinamarca. Agradeço a todos eles porque foi algo que me chegou um pouco de todo o mundo e ajudou-me imenso a ultrapassar tudo isto", terminou.Apesar do problema de saúde, Eriksen pensa em jogar novamente futebol ao mais alto nível. "Quero jogar, não há motivo para não fazê-lo. (...) Não aconteceu nada desde a paragem cardiorrespiratória, mesmo como o meu coração a ser testado de todas as formas possíveis. Os médicos disseram que podia ser. Estou estável e parece-me que tenho luz verde para voltar", sublinhou."Quero jogar pela seleção no Mundial. O meu sonho é voltar à seleção nacional e regressar ao Parken [estádio em Copenhaga, na Dinamarca] e provar que aquilo foi algo que acontece uma vez na vida e que não voltará a acontecer. Quero provar que segui em frente e que posso voltar a jogar pela seleção outra vez. Volto a dizer, bastará apenas ao selecionador avaliar o meu nível. Mas o meu coração não é um obstáculo", acrescentou Eriksen.