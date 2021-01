O tratamento especial que o relvado do Maracanã recebeu para ser palco da final da Libertadores

O Maracanã, estádio do Rio de Janeiro que normalmente recebe os jogos caseiros de Flamengo e Fluminense, será este sábado o palco da final da Libertadores, partida que colocará frente a frente duas equipas brasileiras: o Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Santos.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maracanã (@maracana)

Depois de 20 dias - período necessário de cedência dos recintos desportivos à CONMEBOL -, sem poder disputar as partidas do Brasileirão no seu próprio estádio, Fluminense e Flamengo veem agora o tapete verde do Maracanã em excelentes condições para o que resta da temporada. Um menor número de jogos realizados e a contratação de uma engenheira agrónoma foram os principais motivos que levaram à transformação do tapete verde para o duelo deste sábado, que poderá novamente coroar um treinador português como vencedor da Libertadores - um ano após Jorge Jesus ter sido o pioneiro."Tem um produto para fazer a raiz crescer, para fazer a relva crescer para cima e até abrir mais folhas", explicou Severiano Braga, CEO do Maracanã, em declarações citadas pelo jornal brasileiro 'O Globo'.