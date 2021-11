O último rei da Escócia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Durante esta época temos recebido notícias da Escócia de um tal de João Pedro (Jota para os comuns mortais) que tem andado a fazer das suas na primeira liga daquele país, nos católicos do Celtic de Glasgow.Jota fez a sua formação no Benfica e, após já ter sido emprestado ao Valladolid sem grande sucesso, mudou-se para Glasgow (novamente por empréstimo) e é aí que tem dado que falar, com 4 golos em 9 jogos e exibições que põem toda a gente a falar de uma possível transferência definitiva.Hoje tem jogo na Liga Europa (4 jogos e 1 golo) e uma nova oportunidade de dar continuidade ao bom momento de forma que tem tido. E, a ver se ajuda, cá vai uma Odd Triunfal para o Jota marcar!