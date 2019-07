O vídeo que Rui Vitória não mostrou aos jogadores do Al Nassr e que 'deu tourada'

Rui Vitória relatou numa entrevista ao jornal 'Expresso' um episódio curioso que sucedeu na última época na Arábia Saudita, enquanto treinador do Al Nassr, equipa com a qual se sagrou campeão. O antigo técnico do Benfica quis mostrar um vídeo de tourada aos jogadores, mas foi aconselhado a não o fazer. Depois...





"Eu queria passar um pequeno vídeo, de 30 segundos, para apelar à solidariedade, à entreajuda, à humildade... Enfim, havia uma série de mensagens. Era uma pega numa tourada. Estava praticamente tudo pronto para a avançar, mas à última da hora lembrei-me de perguntar ao meu tradutor se isto podia ferir suscetibilidades... E ele respondeu-me 'treinador, é melhor não'. Eles podiam entender aquilo de forma diferente, não conhecem as touradas, ia parecer estamos a enfrentar um touro..."Só que depois o tradutor arrependeu-se. "Nós perdemos o jogo. E durante a semana seguinte o homem andava assustado, a pensar que tínhamos perdido por eu não ter mostrado o vídeo. Andava em pânico, falou com os meus adjuntos... Tive de o tranquilizar e explicar-lhe que não perdemos por não ter passado o vídeo."