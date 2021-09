O Observatório do Futebol realizou um estudo estatístico - que leva em conta a experiência dos jogadores, os investimentos no plantel, bem como os desempenhos da equipa no último ano - e fez uma previsão relativamente aos vencedores dos cinco grandes campeonatos europeus.





Na Premier League as previsões apontam para um novo triunfo do Manchester City, com o Manchester United em segundo, seguido por Liverpool e Chelsea. O Tottenham de Nuno Espírito Santo, neste estudo acaba a época em 5.º e o Wolverhampton, de Bruno Lage, em 12.º.Descem Newcastle, Watford e Norwich.Na LaLiga há, segundo as previsões do Observatório do futebol, um novo campeão à vista. O estudo aponta para o triunfo do Real Madrid, seguido por Atlético Madrid, Barcelona e Sevilha.Elche, Cádiz e Alavés serão os clubes despromovidos.Na Ligue 1 as previsões apontam para que o PSG recupere o título esta época. O clube que garantiu a contratação de Lionel Messi será, segundo as previsões, o campeão, seguido por Marselha, Lyon e Monaco. O Lille, o campeão em título, acabará em 5.º, segundo este estudo.Stade Brestois, St. Étienne e Troyes caem à segunda divisão.Na Bundesliga, tudo na mesma no que ao título diz respeito, pois as previsões apontam para um novo triunfo do Bayern Munique. Wolfsburgo, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen completam os lugares de Champions, com o Leipzig de André Silva a terminar em quinto.Descem o Bochum e o Greuther Furth; o Ausgbusgo vai ao playoff.Na Serie A também não se preveem alterações. O Inter, segundo o Observatório do Futebol, revalida o título, com o Nápoles a acabar em segundo, o Milan em terceiro e a Roma de José Mourinho em quarto. A Juventus nestas previsões será 6.ª classificada.Caem à Serie B o Veneza, o Spezia e o Salernitana.