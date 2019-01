Octávio Machado nega saída de Jesus: «Ele riu-se...»

Octávio Machado negou à CMTV as informações que têm sido divulgadas pela imprensa saudita, que dão conta da saída de Jorge Jesus do comando técnico do Al Hilal. O comentador televisivo revela ter falado com Jesus já esta tarde, numa conversa na qual o treinador assumiu nada saber sobre a situação apontada pela imprensa local.

"Acabei de falar com ele e ele riu-se, estava bem disposto. Fizemos uma vídeochamada, vi todos os elementos da equipa técnica. Está em estágio, vai jogar amanhã e não ser que este seja um pré-anúncio de um despedimento que o Jorge Jesus não sabe. Está em estágio, tem jogo amanhã... Ele não sabe nada. Tem jogo, está concentrado e foi surpreendido", começou por apontar, à CMTV."Inclusivamente falei com ele ontem e ele disse que queria reforçar a equipa com um jogador da Major League Soccer, para abordar as últimas jornadas do campeonato e das outras provas com objetivo de vencer. Foi isso que falamos. Falamos do futuro do Al Hilal e dos objetivos. Também eu estou surpreendido. Neste momento ele não sabe de nada. Ninguém falou com ele", garantiu.