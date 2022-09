Oficial: Taarabt tem novo clube e deixa mensagem de despedida ao Benfica

? Adel Taarabt x Al Nasr pic.twitter.com/ZSuUvSSZhL — AL NASR SC (@ALNasrSC) September 24, 2022

O internacional marroquino Adel Taarabt, jogador que rescindiu por mútuo acordo com o Benfica este verão, foi este sábado oficializado como reforço do Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.Em publicação nas redes sociais, pouco antes do anúncio oficial do Al-Nasr, o experiente médio deixou uma mensagem de despedida ao Benfica. "Obrigado. Benfica foi um prazer jogar por este clube incrível. Desejo-vos o melhor", pode ler-se no perfil oficial do internacional por Marrocos no Instagram.Tal como no Benfica, Adel Taarabt vai usar o número '49' no dorsal nesta nova aventura da carreira que já conta com passagens por clubes como Lens, Tottenham, QPR, Fulham, Milan e Génova.