À atenção do Sporting: Besiktas garante reforço de peso

Miralem Pjanic vai jogar no Besiktas por empréstimo do Barcelona até ao final da temporada. O emblema de Istambul oficializou esta noite a chegada do médio bósnio, de 31 anos, que na época passada chegou a Camp Nou proveniente da Juventus e realizou 30 jogos oficiais pelo Barça.





O mercado turco encerrou apenas esta quinta-feira e o Besiktas foi o destino encontrado pelos catalães para colocar o jogador que não entrava nas contas do técnico Ronald Koeman. Refira-se que a cedência de Pjanic não inclui opção de compra, sendo que o médio tem contrato com o Barcelona até junho de 2024. Trata-se, no entanto, de mais uma saída para aliviar a folha salarial do clube catalão, tal como sucedeu com o empréstimo de Antoine Griezmann ao Atlético Madrid.Trata-se de um reforço de peso para o Besiktas, que vai defrontar o Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões, num grupo que conta ainda com os alemães do Borussia Dortmund e os holandeses do Ajax.