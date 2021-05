Oficial: Benzema de regresso à seleção francesa

Benzema integra a lista de convocados de Didier Deschamps para o Euro'2020. A chamada marca o regresso do avançado do Real Madrid à seleção francesa cinco anos depois, já que estava afastado da equipa devido ao caso Valbuena.





Les 2??6?? Bleus qui partiront sur les routes de l’Europe ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/HfochGPPen — Equipe de France ?? (@equipedefrance) May 18, 2021

Recorde-se que a França está inserida no grupo de Portugal no Campeonato da Europa, juntamente com Alemanha e Hungria. Os gauleses estreiam-se na competição diante da congénere alemã, a 15 de junho, em Munique.Confira a lista dos 26 convocados:Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille) e Steve Mandanda (Marselha);Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern), Presnel Kimpembe (PSG), Julies Koundé (Sevilha), Clément Lenglet (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern), Raphael Varane (Real Madrid) e Kurt Zouma (Chelsea);N'Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham) e Corentin Tolisso (Bayern);Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Marcus Thuram (B. Monchengladbach), Kingsley Coman (Bayern), Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea) e Ousmane Dembélé (Barcelona).