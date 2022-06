Oficial: Bruma é reforço do Fenerbahçe

O Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus, oficializou esta quinta-feira a contratação de Bruma ao PSV.Bruma será apresentado amanhã, sexta-feira, e chega por um ano de empréstimo com cláusula de compra obrigatória, que o vinculará ao clube turco por duas épocas com outra de opção."O nosso clube chegou a acordo com o PSV para a contratação de Bruma por um ano com opção de compra.Bruma vestirá a camisola do Fenerbahçe na temporada 2022/23.O nosso administrador, Selahattin Baki, esteve presente na contratação do jogador português e deseja-lhe as boas-vindas".