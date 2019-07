Os argentinos do Boca Juniors oficializaram na quinta-feira a contratação do médio internacional italiano Daniele De Rossi, que assinou um contrato por um ano com os vice-campeões sul-americanos.A formação em que alinha o ex-benfiquista Salvio anunciou nas redes sociais a chegada do jogador de 36 anos, proveniente da Roma, que se sagrou campeão mundial em 2006.Daniele de Rossi, que alinhava na formação da capital transalpina desde 2001, já fez os exames médicos numa clínica de Buenos Aires e visitou o mítico La Bombonera.O ex-jogador da Roma, que em 2006 foi um dos jogadores que concretizou penáltis no desempate com a França, na final disputada em Berlim, vai ser apresentado oficialmente na segunda-feira.