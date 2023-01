Oficial: Didier Deschamps continua na seleção francesa até 2026

La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin ??



?? https://t.co/4CawVszXsS#FiersdetreBleus pic.twitter.com/W2YV4bOVf3 — Equipe de France ?? (@equipedefrance) January 7, 2023

A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou, este sábado, a extensão do contrato de Didier Deschamps, selecionador gaulês, até junho de 2026.Deschamps, que chegou à seleção em 2012, guiou a equipa a dois troféus nos últimos anos: em 2017/18 a França sagrou-se campeã do Mundo, e em 2020/21 conquistou a Liga das Nações, para além de ter sido derrotada na final do Euro'2016 por Portugal. Na mais recente competição disputada, o Mundial'2022, os gauleses foram finalistas vencidos pela Argentina.Nos 139 jogos que esteve à frente da seleção francesa no período em questão, Deschamps soma 89 vitórias, 28 empates e 22 derrotas.Ao lado do selecionador continuam os adjuntos Guy Stéphan, Franck Raviot e Cyril Moine.