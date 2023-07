Oficial: Edinson Cavani reforça ataque do Boca Juniors

Era oficioso, mas agora é oficial. Edinson Cavani é o mais recente reforço para o ataque dos argentinos do Boca Juniors. O anúncio oficial surgiu este sábado, através de uma publicação dos xeneizes nas suas redes sociais.

Recorde-se que Edinson Cavani assina como jogador livre, depois de ter terminado a ligação com o Valencia.





Segundo uma imagem que surge no vídeo de apresentação, Edinson Cavani vai vestir a camisola número 10 no Boca.Na última temporada, Edinson Cavani apontou sete golos e somou duas assistências em 27 jogos realizados pelo emblema ché.O experiente ponta-de-lança uruguaio chega à Argentina com um palmarés recheado, que ganhou forma principalmente na sua passagem pelo PSG, entre 2013 e 2020. Em França conquistou seis campeonatos, cinco Taças de França, quatro Supertaças e seis Taças da Liga francesa, e foi ainda eleito por duas vezes o melhor marcador da prova, além de ter sido eleito por uma vez o melhor jogador. Cavani marcou figurou ainda, em três ocasiões distintas, no melhor onze do campeonato francês.

[Em atualização]