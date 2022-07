Oficial: Fábio Silva renova com o Wolverhampton e é emprestado ao Anderlecht

Go smash it, Fabio! — Wolves (@Wolves) July 19, 2022

O Anderlecht oficializou esta terça-feira a contratação de Fábio Silva ao Wolverhampton por empréstimo de uma temporada, no mesmo dia em que o avançado renovou com a formação inglesa até 2026.O avançado português, de 20 anos, apontou quatro golos e seis assistências em 62 jogos ao serviço do wolves desde que chegou a Inglaterra, e embarca para nova experiência no estrangeiro depois de representar, em Portugal, a formação de Benfica e FC Porto, antes de, em 2019/20, subir à equipa principal dos dragões.Em declarações ao site oficial do Anderlecht, Peter Verbeke, CEO da formação belga, deixou elogios ao avançado luso, que vai vestir a camisola '99'. "O Fábio é conhecido como um dos avançados mais talentosos da sua geração na Europa. Ele combina intensidade física e capacidade de finalização. Apesar de só ter feito 20 anos recentemente, já tem dois de experiência na Premier League. A sua chegada será importante porque temos muitos jogos para disputar num curto espaço de tempo e porque queremos competir em todas as frentes".